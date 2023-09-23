Российские химики создали конвертеры озона для Sukhoi Superjet 100

Российские химики создали конвертеры озона для Sukhoi Superjet 100Опытный образец самолета с конвертерами озона успешно прошел летные испытания
Химики Томского государственного университета совместно со специалистами Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) создали конвертеры озона для российского самолета Sukhoi Superjet 100. В конце августа опытный образец самолета с конвертерами озона совершил успешный полет.
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По международным правилам конвертеры озона необходимы в самолетах, во время полета на высоте до 11 тысяч километров, самолет попадает в район большой концентрации озона, поэтому забортный воздух не может попадать в кабину без очистки.
Сейчас, на базе "Росхимзащиты" в Тамбове, конвертеры для отечественных самолетов проходят испытания.
Мы живем в новых условиях, когда нам ставят реальные задачи и спрашивают за реальные результаты. Специалисты ИХТЦ — инжиниринговая команда, которая сейчас в России на лидирующих позициях отстаивает импортонезависимость страны в химической промышленности. Мы ежегодно в кооперации с научными и промышленными партнерами выпускаем до 20 химических продуктов. Конвертеры озона — это то, что когда-то было научной разработкой, которую мы создавали совместно с ТГУ по заказу АО „Росхимзащита“, разрабатывали свой российский катализатор, свою российскую конструкцию. И теперь с гордостью видим, как наше изделие находится в конструкторской документации на российский самолет.