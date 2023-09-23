Российские химики создали конвертеры озона для Sukhoi Superjet 100

По международным правилам конвертеры озона необходимы в самолетах, во время полета на высоте до 11 тысяч километров, самолет попадает в район большой концентрации озона, поэтому забортный воздух не может попадать в кабину без очистки.

Сейчас, на базе "Росхимзащиты" в Тамбове, конвертеры для отечественных самолетов проходят испытания.