Российские химики создали метод синтеза лекарств без дорогих катализаторов

Опубликовано 05 июня 2024, 17:54
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Российские химики создали метод синтеза лекарств без дорогих катализаторовИ который ускоряет процесс
Химики из Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) создали инновационный способ производства ариламина — ключевого элемента многих современных лекарств. Согласно пресс-службе университета, новая технология делает процесс синтеза непрерывным, дешевым и безопасным.
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Ариламины, важные для половины всех медикаментов, ранее требовали катализаторы из дорогих металлов, таких как палладий. Новый метод, разработанный химиками из ННГУ, позволяет избежать использования палладия, заменив его органическим фотокатализатором, отметили в пресс-службе.
Ученые перенесли реакцию в специальный проточный реактор, что увеличило ее скорость и эффективность. По словам главного исследователя, Александра Нючева, новый метод позволяет получать нужное вещество за один час вместо суток, что делает процесс синтеза десятки и сотни раз более эффективным.