Российские химики создали метод синтеза лекарств без дорогих катализаторов

Ариламины, важные для половины всех медикаментов, ранее требовали катализаторы из дорогих металлов, таких как палладий. Новый метод, разработанный химиками из ННГУ, позволяет избежать использования палладия, заменив его органическим фотокатализатором, отметили в пресс-службе.

Ученые перенесли реакцию в специальный проточный реактор, что увеличило ее скорость и эффективность. По словам главного исследователя, Александра Нючева, новый метод позволяет получать нужное вещество за один час вместо суток, что делает процесс синтеза десятки и сотни раз более эффективным.