Российские химики создали метод улучшения нанотрубок для электроники

Профессор Альберт Насибулин объяснил, что новая методика позволяет получить материал, удовлетворяющий всем требованиям прозрачности, проводимости и устойчивости. Ранее такие пленки могли соответствовать лишь двум из трех критериев.

Ученые обнаружили, что для улучшения свойств нанотрубок можно использовать газообразный диоксид азота (NO2), что значительно упрощает процесс и снижает его стоимость. Это позволит быстро внедрить новую технологию в промышленное производство, расширив возможности для создания электронных устройств, отметили в пресс-службе.