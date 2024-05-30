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В России
Опубликовано 30 мая 2024, 20:43
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Российские химики создали метод улучшения нанотрубок для электроники

Что повысит производительность устройств
В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что российские химики разработали метод, позволяющий быстро и безотходно обрабатывать пленки из углеродных нанотрубок. Это открывает путь к созданию сенсорных экранов и солнечных батарей с высокой электропроводностью и прозрачностью.
Российские химики создали метод улучшения нанотрубок для электроники

© Ferra.ru

Профессор Альберт Насибулин объяснил, что новая методика позволяет получить материал, удовлетворяющий всем требованиям прозрачности, проводимости и устойчивости. Ранее такие пленки могли соответствовать лишь двум из трех критериев.

Ученые обнаружили, что для улучшения свойств нанотрубок можно использовать газообразный диоксид азота (NO2), что значительно упрощает процесс и снижает его стоимость. Это позволит быстро внедрить новую технологию в промышленное производство, расширив возможности для создания электронных устройств, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#наука
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#разработка
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#электроника