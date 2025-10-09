Российские химики создали пластичные стекла для гибкой электроники

Как сообщили в пресс-службе вуза, обычные полупроводниковые стекла, где кислород заменен серой, селеном или теллуром, широко применяются в инфракрасной оптике и гибкой электронике. Однако их существенным недостатком остается хрупкость, что ограничивает срок службы устройств.

Ученые нашли способ повысить устойчивость материалов к механическим и температурным напряжениям. Добавление серебра в состав стекол позволило придать им способность к релаксации — постепенному снижению внутренних напряжений, возникающих при производстве и эксплуатации.

По словам почетного профессора СПбГУ Юрия Тверьяновича, новые стекла могут выдерживать сжатие, которое разрушает обычные аналоги, и со временем уменьшать интенсивность нагрузки.