Опубликовано 09 октября 2025, 22:49
Российские химики создали пластичные стекла для гибкой электроники

Материалы обладают повышенной прочностью и устойчивостью
Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета разработали новый тип полупроводниковых стекол, отличающихся повышенной пластичностью. По своим механическим свойствам эти материалы сравнимы с алюминием.
Как сообщили в пресс-службе вуза, обычные полупроводниковые стекла, где кислород заменен серой, селеном или теллуром, широко применяются в инфракрасной оптике и гибкой электронике. Однако их существенным недостатком остается хрупкость, что ограничивает срок службы устройств.

Ученые нашли способ повысить устойчивость материалов к механическим и температурным напряжениям. Добавление серебра в состав стекол позволило придать им способность к релаксации — постепенному снижению внутренних напряжений, возникающих при производстве и эксплуатации.

По словам почетного профессора СПбГУ Юрия Тверьяновича, новые стекла могут выдерживать сжатие, которое разрушает обычные аналоги, и со временем уменьшать интенсивность нагрузки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
