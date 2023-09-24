Российские хостинги будут вести учет клиентов через инфраструктуру «Госуслуг»Начиная с 1 декабря 2023 года
Минцифры обяжут хостинги вести учет клиентов через инфраструктуру «Госуслуг» c 1 декабря 2023 года. Министерство уже подготовило проект постановления правительства в котором установлен перечень механизмов для идентификации клиентов.
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В проекте прописаны четыре способа идентификации. Можно воспользоваться инфраструктурой «Госуслуг», использовать квалифицированную электронную подпись, также использовать возможность перевода со счета в банке России или личное предоставление документов.
Физическому лицу понадобится любой документ удостоверяющий личность. Индивидуальному предпринимателю нужен паспорт и выписка ЕГРИП, а для представителей юридического лица необходим документ, который дает право на подписание договора и выписка из ЕГРЮЛ.
Президент России Владимир Владимирович Путин, 31 июля подписал поправки к федеральным законом «О связи» и «Об информации» в которых указывается, что компании, которые оказывают услуги хостинга, подлежат государственному регулированию.