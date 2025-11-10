Российские компании нарастили инвестиции в программное обеспечение

В первом квартале спрос на программное обеспечение практически не менялся, однако во втором произошел резкий прирост, превышающий 37%. Инвестиции в ПО росли как минимум в 2,5 раза быстрее, чем вложения в основной капитал в целом, а их доля в структуре капитальных затрат увеличилась до 2,9%.

Более 85% всех вложений сосредоточены в пяти крупных отраслях. Основной вклад обеспечили ИТ и связь с долей 40,1%, а также финансовый сектор с 23,7%. Существенный прирост отмечен в торговле и обрабатывающей промышленности.