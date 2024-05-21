Российские компании научили ИИ определять поддельные документы

Система, апробированная на более чем 7 тысячах нотариусов, автоматически выявляет поддельные документы, включая паспорта РФ и документы мигрантов из стран СНГ. Искусственный интеллект анализирует около 60 параметров, определяет тип документа, распознает данные и проверяет оригинальность защитных элементов.

Благодаря этой системе нотариусы могут без обращения к государственным базам данных проверить на подлинность широкий спектр документов, включая нотариальные доверенности и свидетельства о браке, смерти, рождении и другие.