Российские компании объединят данные спутников и дронов

Соглашение заключено в рамках форума «Беспилотные системы 2025». По словам генерального директора «Спутникс» Николая Пожидаева, объединение данных из разных источников соответствует мировым трендам и повысит эффективность мониторинга.

Проект будет реализован на базе существующей платформы «Налетай.РФ», которая объединяет поставщиков и заказчиков беспилотных услуг. Теперь к её функционалу добавятся космические сервисы, включая заказ микроспутников и специализированного оборудования для наблюдения за поверхностью планеты.

Пользователи смогут получать спутниковые снимки высокого разрешения — до 2,5 метров. Такие данные полезны для мониторинга инфраструктуры, экологической обстановки и других объектов.