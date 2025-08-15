Российские компании объединят данные спутников и дронов

Опубликовано 15 августа 2025, 17:391 мин.
Российские компании объединят данные спутников и дроновСовместный проект для мониторинга Земли
Группа компаний «Спутникс» и «Цифровая транспортная платформа» подписали соглашение о создании единой системы обработки данных дистанционного зондирования Земли. Информация со спутников и беспилотников будет интегрирована на одной платформе с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).
© Ferra.ru
Соглашение заключено в рамках форума «Беспилотные системы 2025». По словам генерального директора «Спутникс» Николая Пожидаева, объединение данных из разных источников соответствует мировым трендам и повысит эффективность мониторинга.
Проект будет реализован на базе существующей платформы «Налетай.РФ», которая объединяет поставщиков и заказчиков беспилотных услуг. Теперь к её функционалу добавятся космические сервисы, включая заказ микроспутников и специализированного оборудования для наблюдения за поверхностью планеты.
Пользователи смогут получать спутниковые снимки высокого разрешения — до 2,5 метров. Такие данные полезны для мониторинга инфраструктуры, экологической обстановки и других объектов.