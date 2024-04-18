Российские компании стали чаще покупать отечественное ПО

Опубликовано 18 апреля 2024, 21:23
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Российские компании стали чаще покупать отечественное ПОВ 2,5 раза
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил о значительном увеличении объема реализации отечественного программного обеспечения за последние четыре года. По его словам, этот рост составил 2,5 раза и достиг 3 трлн рублей. Также отмечается увеличение числа сотрудников в IT-компаниях на 1,5 раза за тот же период.
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Важно отметить, что рост численности сотрудников сопровождается и увеличением средней заработной платы в IT-отрасли, которая увеличилась на 1,7 раза и составляет 155 тыс. рублей. Эти данные свидетельствуют о динамичном развитии отрасли и увеличении ее привлекательности для специалистов.
Министр подчеркнул, что рост объема реализации российского ПО и увеличение числа сотрудников в компаниях являются важными показателями развития IT-сектора.