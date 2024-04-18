Российские компании стали чаще покупать отечественное ПО

Важно отметить, что рост численности сотрудников сопровождается и увеличением средней заработной платы в IT-отрасли, которая увеличилась на 1,7 раза и составляет 155 тыс. рублей. Эти данные свидетельствуют о динамичном развитии отрасли и увеличении ее привлекательности для специалистов.

Министр подчеркнул, что рост объема реализации российского ПО и увеличение числа сотрудников в компаниях являются важными показателями развития IT-сектора.