Российские компании захотели купить отечественные серверы

Исследование, проведенное среди 305 компаний из 16 отраслей, выявило, что 25% планируют закупку серверов, а 21% сосредоточатся на системах хранения данных. Оставшиеся предпочтения распределились между моноблоками (17%), ПК (16%), ноутбуками (11%) и планшетами (10%).

Научная сфера и финансовый сектор, соответственно, наиболее заинтересованы в закупке серверов, что объясняется увеличением объемов обрабатываемой информации. Компании финансового сектора и нефтегазовой промышленности планируют приобрести системы хранения данных.

Более трети опрошенных ожидают сохранение бюджета на уровне 2022 года, в то время как строительные компании, сфера ЖКХ, финансовый сектор и промышленность планируют увеличить бюджетные затраты на 20%. Вместе с тем, ряд госпредприятий и компаний в сфере торговли сократят свои бюджеты.