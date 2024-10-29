Российские компании запустят спутник для разработчиков

Согласно сотрудничеству, все задачи, связанные с тестированием, разработкой и изготовлением аппарата, выполнит АО ОКБ «Пятое поколение». В свою очередь, RuVDS обеспечит разработку программной среды на бортовом компьютере. Алгоритмы управления относительным движением группы спутников будет разрабатывать Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин отметил, что TriSAT станет вторым спутником компании на орбите. По его словам, проект станет полноценным полигоном для тестирования программных решений из-за того, что условия на орбите отличаются от испытаний на Земле.