Российские компании запустят спутник для разработчиков

Опубликовано 29 октября 2024, 12:501 мин.
Российские компании запустят спутник для разработчиковЗапуск запланирован на конец 2024 — начало 2025 года
Российская компания RuVDS и опытно-конструкторское бюро «Пятое поколение» будут сотрудничать при разработке нового космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT. Запуск запланирован на конец 2024 — начало 2025 года. Аппарат предназначен для тестирования программных решений для малых спутников.
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Согласно сотрудничеству, все задачи, связанные с тестированием, разработкой и изготовлением аппарата, выполнит АО ОКБ «Пятое поколение». В свою очередь, RuVDS обеспечит разработку программной среды на бортовом компьютере. Алгоритмы управления относительным движением группы спутников будет разрабатывать Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.
Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин отметил, что TriSAT станет вторым спутником компании на орбите. По его словам, проект станет полноценным полигоном для тестирования программных решений из-за того, что условия на орбите отличаются от испытаний на Земле.