«Российские космические системы» начнут внедрять ИИ в 2026 году

Специалисты намерены создать и обучить ИИ-модели для отраслевых задач. На их основе разработают программные решения, включая интеллектуальные чат-боты и виртуальных помощников. Также проведут пилотные проекты для тестирования и интеграции этих систем в цифровую архитектуру холдинга.

По словам директора по информационным технологиям РКС Дмитрия Лепешкина, РКС уже перешли от разрозненных IT-решений к единой экосистеме в космическом приборостроении. Внедрение искусственного интеллекта называют следующим этапом цифровизации.

Сотрудничество ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».