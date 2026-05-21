«Российские космические системы» начнут внедрять ИИ в 2026 году

Опубликовано 21 мая 2026, 14:46
«Российские космические системы» начнут внедрять ИИ в 2026 годуХолдинг заключил соглашение
Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в Роскосмос, на конференции ЦИПР подписал соглашение с компанией «Финрул финанс». Они будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Первые работы запланированы на 2026 год.
Специалисты намерены создать и обучить ИИ-модели для отраслевых задач. На их основе разработают программные решения, включая интеллектуальные чат-боты и виртуальных помощников. Также проведут пилотные проекты для тестирования и интеграции этих систем в цифровую архитектуру холдинга.
По словам директора по информационным технологиям РКС Дмитрия Лепешкина, РКС уже перешли от разрозненных IT-решений к единой экосистеме в космическом приборостроении. Внедрение искусственного интеллекта называют следующим этапом цифровизации.
Сотрудничество ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
