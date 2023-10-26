Российские космонавты отключили радиатор на модуле «Наука»Велась онлайн-трансляция
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб совершили выход в открытый космос, чтобы решить технические проблемы на Международной космической станции (МКС), а точнее они отключили контур радиатора на модуле «Наука». Трансляция выхода была доступна на YouTube-канале "Роскосмос", пишет "Лента.ру".
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Главной задачей космонавтов было отключение контура дополнительного радиатора на модуле "Наука". Это необходимо было для того, чтобы избежать утечки охлаждающей жидкости из резервного контура радиатора, поскольку по ранним данным, утечка была зафиксирована 9 октября. Однако космонавты обнаружили, что утечка продолжается, хотя предполагалось, что она была устранена.
Также космонавты должны были установить на модуль "Наука" малогабаритный радиолокатор. Однако он не смог развернуться автоматически, и вручную тоже не удалось. После этого космонавтами был получен приказ вернуться на МКС.
Специалисты на Земле будут анализировать полученные данные, чтобы разрешить проблемы с радиатором и радиолокатором на модуле "Наука".