Российские космонавты получат подарки на МКС от родных

Каждому члену российского экипажа прилетят подарочные мешочки, наполненные не только сладостями, но и символическими брелочками с изображениями драконов. Командиру отряда Олегу Кононенко отправлен даже особенный мешок с конфетами, изготовленными лично для него. Ожидается, что он поделится этими угощениями со всем экипажем, отметили в службе.

Более того, космическая доставка также включает в себя поздравительные открытки для астронавтов NASA. Эти открытки должны быть подписаны Константином Борисовым, ставшим третьим российским космонавтом, который совершил полет на американском корабле Crew Dragon в рамках сотрудничества между Роскосмосом и NASA.

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" планируется 1 декабря.