Российские космонавты установят научное оборудование на МКС

Основная задача «выхода» — проведение научных исследований. Космонавты вынесут и установят оборудование для экспериментов «Кварц-М», «Перспектива-КМ» и «Тест». Эксперимент «Кварц-М» направлен на изучение коррозии на поверхности российского сегмента МКС. Полученные данные помогут разработать новые методы защиты станции.

«Перспектива-КМ» позволит отработать технологию развертывания и фиксации конструкций из полимерных материалов с эффектом памяти. Эти материалы могут быть использованы при создании новых солнечных батарей, радиолокаторов и других космических аппаратов.

В рамках эксперимента «Тест» космонавты возьмут пробы-мазки с внешней поверхности МКС. Выход в открытый космос станет для Кононенко и Чуба первым в 2024 году.