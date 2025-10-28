Российские космонавты вновь выйдут в открытый космос

Основной задачей станет монтаж блока импульсного плазменного инжектора на модуле «Наука» в рамках эксперимента «Импульс». Это оборудование предназначено для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. Комплекс научной аппаратуры «ИПИ-500» также включает блок контроля электрофизических параметров.

Космонавтам предстоит выполнить дополнительные операции: очистку иллюминатора гермоадаптера модуля «Наука», замену кассеты аппаратуры для эксперимента «Экран-М» по молекулярно-лучевой эпитаксии, а также перенос пульта управления манипулятором ERA.

Для Сергея Рыжикова это будет третий выход в карьере, а для Алексея Зубрицкого — второй. Это уже вторая внекорабельная деятельность космонавтов в октябре — предыдущая состоялась 16 октября.