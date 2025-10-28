Российские космонавты вновь выйдут в открытый космос

Опубликовано 28 октября 2025, 12:371 мин.
Российские космонавты вновь выйдут в открытый космосПланируется установка научного оборудования
Российские члены экипажа МКС Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий 28 октября совершат второй плановый выход в открытый космос. Работы продлятся 6 часов 28 минут, начало запланировано на 17:19 по московскому времени.
Основной задачей станет монтаж блока импульсного плазменного инжектора на модуле «Наука» в рамках эксперимента «Импульс». Это оборудование предназначено для изучения влияния спутников на ионосферу Земли. Комплекс научной аппаратуры «ИПИ-500» также включает блок контроля электрофизических параметров.
Космонавтам предстоит выполнить дополнительные операции: очистку иллюминатора гермоадаптера модуля «Наука», замену кассеты аппаратуры для эксперимента «Экран-М» по молекулярно-лучевой эпитаксии, а также перенос пульта управления манипулятором ERA.
Для Сергея Рыжикова это будет третий выход в карьере, а для Алексея Зубрицкого — второй. Это уже вторая внекорабельная деятельность космонавтов в октябре — предыдущая состоялась 16 октября.