Опубликовано 29 октября 2025, 17:09
Российские космонавты впервые вырастили идеальные кристаллы в космосе

Эксперимент «Экран-М» провели на орбите Земли
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий впервые в истории вырастили идеальные кристаллические структуры в условиях открытого космоса. Эксперимент был проведен во время внекорабельной деятельности на внешней поверхности Международной космической станции.
Для выращивания кристаллов использовалась научная аппаратура эксперимента «Экран-М», разработанная Институтом физики полупроводников СО РАН. Комплекс предназначен для создания высокочистых полупроводниковых материалов с использованием условий космического вакуума и невесомости, отметили в госкорпорации.

Космонавты демонтировали кассету с образцами, которая была установлена во время предыдущего выхода в открытый космос 16 октября. Создание тонких кристаллических структур в космических условиях представляет особую сложность из-за микрогравитационных возмущений и вибраций орбитальной станции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
