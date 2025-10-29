Российские космонавты впервые вырастили идеальные кристаллы в космосе

Для выращивания кристаллов использовалась научная аппаратура эксперимента «Экран-М», разработанная Институтом физики полупроводников СО РАН. Комплекс предназначен для создания высокочистых полупроводниковых материалов с использованием условий космического вакуума и невесомости, отметили в госкорпорации.

Космонавты демонтировали кассету с образцами, которая была установлена во время предыдущего выхода в открытый космос 16 октября. Создание тонких кристаллических структур в космических условиях представляет особую сложность из-за микрогравитационных возмущений и вибраций орбитальной станции.