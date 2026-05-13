Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая

В Роскосмосе сообщили, что во время операции на модуле «Звезда» космонавты установят радиотелескоп весом около 50 килограммов. Он будет направлен на Солнце для изучения солнечных вспышек. С помощью роборуки ERA один из космонавтов переместится на модуль «Наука», чтобы забрать кассету с выращенными кристаллами полупроводника арсенида галлия.

Также предстоит забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел в открытом космосе почти пять лет. Ученые изучат, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли вакуум и радиацию.