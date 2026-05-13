Опубликовано 13 мая 2026, 09:07
Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая

На МКС установят радиотелескоп для изучения Солнца
27 мая космонавты российского сегмента МКС Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев проведут внекорабельную деятельность. Начало выхода запланировано на 17:15 по московскому времени. Для работы за пределами станции используют скафандры «Орлан-МКС» № 7 и № 6.
В Роскосмосе сообщили, что во время операции на модуле «Звезда» космонавты установят радиотелескоп весом около 50 килограммов. Он будет направлен на Солнце для изучения солнечных вспышек. С помощью роборуки ERA один из космонавтов переместится на модуль «Наука», чтобы забрать кассету с выращенными кристаллами полупроводника арсенида галлия.

Также предстоит забрать с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел в открытом космосе почти пять лет. Ученые изучат, как бактерии, семена и цисты ракообразных перенесли вакуум и радиацию.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
