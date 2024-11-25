Российские квантовые компьютеры превзойдут суперкомпьютеры

Уже к концу 2024 года в России могут появиться три различных 50-кубитных квантовых компьютера. Однако, как отмечает Юнусов, дальнейшее увеличение производительности таких систем должно сопровождаться повышением их точности. Именно качество работы кубитов станет ключевым фактором для успешного применения квантовых технологий.

Для решения практических задач потребуется несколько сотен кубитов — от 300 до 1000, в зависимости от сложности вычислений. Также важно снизить уровень ошибок до менее чем 1%, а оптимальный показатель точности операций должен достигать 99,7−99,9%. Такой уровень позволит эффективно бороться с ошибками и достигать высоких результатов.

Кроме «железа», необходимы и оптимизированные алгоритмы, которые смогут раскрыть потенциал квантовых технологий. По словам Юнусова, создание и адаптация этих алгоритмов — одна из приоритетных задач.