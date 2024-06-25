Российские материаловеды улучшили защиту никелевых суперсплавов

По словам ведущего научного сотрудника НИТУ МИСИС Александра Кудряшова, новая технология позволяет снизить износ суперсплавов в несколько раз, что делает их более долговечными и надежными в условиях эксплуатации при высоких температурах. Суперсплавы, такие как CompoNiAl-M5−3, известны своей способностью выдерживать экстремальные механические нагрузки при очень высоких температурах на протяжении длительного времени.

В пресс-службе НИТУ МИСИС отметили, что электроискровые покрытия являются перспективной технологией для применения в производстве авиадвигателей и газоперекачивающих агрегатов. Покрытия, толщиной до 25 микрон, формируют плотные и бездефектные слои на поверхности материалов, улучшая их физические свойства и срок службы.