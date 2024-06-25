Российские материаловеды улучшили защиту никелевых суперсплавов

Опубликовано 25 июня 2024, 14:58
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Российские материаловеды улучшили защиту никелевых суперсплавовДля промышленности
Российские материаловеды из НИТУ МИСИС разработали новый подход к нанесению защитных покрытий на поверхность изделий из никелевых суперсплавов, используемых в аэрокосмической и машиностроительной промышленности. Новое электроискровое покрытие не только значительно увеличивает износостойкость материалов, но и повышает их жаростойкость.
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По словам ведущего научного сотрудника НИТУ МИСИС Александра Кудряшова, новая технология позволяет снизить износ суперсплавов в несколько раз, что делает их более долговечными и надежными в условиях эксплуатации при высоких температурах. Суперсплавы, такие как CompoNiAl-M5−3, известны своей способностью выдерживать экстремальные механические нагрузки при очень высоких температурах на протяжении длительного времени.
В пресс-службе НИТУ МИСИС отметили, что электроискровые покрытия являются перспективной технологией для применения в производстве авиадвигателей и газоперекачивающих агрегатов. Покрытия, толщиной до 25 микрон, формируют плотные и бездефектные слои на поверхности материалов, улучшая их физические свойства и срок службы.