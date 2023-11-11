Российские молодые художники создали инсталляцию с помощью нейросети

Российские молодые художники создали инсталляцию с помощью нейросетиО космосе
Молодые художники из Калуги представили инновационную выставку "Обратная сторона Луны/Земли/Солнца", созданную с использованием нейросетей. Экспозиция, представленная в Инновационном культурном центре, не только исследует космос как пространство для развития человечества, но и затрагивает актуальные проблемы общества, рассказала Диана Мачулина, которая является куратором выставки, пишет ТАСС.
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Одна из уникальных работ — генеративная графика Дарьи Григорьевой, созданная в сотрудничестве с нейросетью, которая преобразовывает образ геометрической абстракции, представляя макромир в новом свете. Жанр мокьюментари используется для показа приветствия от обитателей планеты Кеплер, что добавляет элемент фантазии и игры, отметила Мачулина.
По словам Дианы Мачулиной, художники рассматривают космос как парадоксальное пространство, связанное с нарушением границ и поиском новых горизонтов для человечества. Работы на выставке охватывают темы обратной стороны Земли, жизни современного творца, и парадоксов счастливого потребления.
Выставка продлится до 3 декабря, предоставляя посетителям уникальную возможность окунуться в космический мир, представленный через призму искусства и технологии.