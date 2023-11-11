Российские молодые художники создали инсталляцию с помощью нейросети

Одна из уникальных работ — генеративная графика Дарьи Григорьевой, созданная в сотрудничестве с нейросетью, которая преобразовывает образ геометрической абстракции, представляя макромир в новом свете. Жанр мокьюментари используется для показа приветствия от обитателей планеты Кеплер, что добавляет элемент фантазии и игры, отметила Мачулина.

По словам Дианы Мачулиной, художники рассматривают космос как парадоксальное пространство, связанное с нарушением границ и поиском новых горизонтов для человечества. Работы на выставке охватывают темы обратной стороны Земли, жизни современного творца, и парадоксов счастливого потребления.

Выставка продлится до 3 декабря, предоставляя посетителям уникальную возможность окунуться в космический мир, представленный через призму искусства и технологии.