Российские нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок

Российские нашли идеальные сплавы для газотурбинных установокОни улучшат эксплуатационные характеристики установок
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок, которые подвержены водородному воздействию, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу университета ПНИПУ.
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Пресс-служба уточняет, что благодаря использованию новых сплавов появилась возможность избежать коррозию от водорода, а также улучшит технические и экономические эксплуатационные характеристики установок.
При взаимодействии многих материалов с водородом происходит процесс разрушения - водородная коррозия, которая приводит к снижению механических свойств металла - прочности и пластичности. Материалы же на основе никеля имеют достаточно высокую стойкость к водороду, как при обычных, так и при повышенных температурах. Это обуславливает их выбор как отличное покрытие для газотурбинных установок.