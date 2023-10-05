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22:22, 05 октября 2023
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Российские нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок

Они улучшат эксплуатационные характеристики установок

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок, которые подвержены водородному воздействию, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу университета ПНИПУ.

Российские нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок

© Ferra

Пресс-служба уточняет, что благодаря использованию новых сплавов появилась возможность избежать коррозию от водорода, а также улучшит технические и экономические эксплуатационные характеристики установок.

При взаимодействии многих материалов с водородом происходит процесс разрушения - водородная коррозия, которая приводит к снижению механических свойств металла - прочности и пластичности. Материалы же на основе никеля имеют достаточно высокую стойкость к водороду, как при обычных, так и при повышенных температурах. Это обуславливает их выбор как отличное покрытие для газотурбинных установок.

Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета
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