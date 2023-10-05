Российские нашли идеальные сплавы для газотурбинных установок

При взаимодействии многих материалов с водородом происходит процесс разрушения - водородная коррозия, которая приводит к снижению механических свойств металла - прочности и пластичности. Материалы же на основе никеля имеют достаточно высокую стойкость к водороду, как при обычных, так и при повышенных температурах. Это обуславливает их выбор как отличное покрытие для газотурбинных установок.