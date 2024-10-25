Российские нейросети помогут в мониторинге земель

Опубликовано 25 октября 2024, 19:141 мин.
Российские нейросети помогут в мониторинге земельАлгоритмы ускорят процесс и выявят незаконные постройки
Ученые из России адаптировали нейросети для анализа данных с беспилотников, оснащенных лидаром, для автоматизированного мониторинга земель. Этот подход позволит находить здания, деревья и другие объекты на территории, упрощая государственный контроль.
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Алгоритм, основанный на модели PointNext, собирает трехмерные данные о местности. При помощи лазерных импульсов лидар создает массив точек, которые нейросеть анализирует и классифицирует. Это сокращает время работы: вместо дневного обхода участка достаточно запуска дрона, обработки данных и их анализа нейросетью.
Разработанная система достигает точности распознавания до 99,98%. Этот уровень позволит эффективно решать задачи, как «гаражная амнистия» в Краснодарском крае, а также выявление нарушений этажности и отступов от границ земельных участков.