Российские нейросети помогут в мониторинге земель

Алгоритм, основанный на модели PointNext, собирает трехмерные данные о местности. При помощи лазерных импульсов лидар создает массив точек, которые нейросеть анализирует и классифицирует. Это сокращает время работы: вместо дневного обхода участка достаточно запуска дрона, обработки данных и их анализа нейросетью.

Разработанная система достигает точности распознавания до 99,98%. Этот уровень позволит эффективно решать задачи, как «гаражная амнистия» в Краснодарском крае, а также выявление нарушений этажности и отступов от границ земельных участков.