Российские нейросети ускорят тестирование лекарств на кардиотоксичность

По словам младшего научного сотрудника МФТИ Сандаары Коваленко, новый подход проходит в четыре этапа: стволовые клетки из крови превращаются в кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы, затем в их культуру добавляется тестируемое вещество. После этого с помощью электрических импульсов ученые наблюдают за изменениями в работе клеток, используя технологию оптического картирования.

Нейросетевые алгоритмы анализируют данные и определяют, насколько лекарство вызывает гибель клеток или провоцирует аритмии. Уже проверены такие препараты, как циклофосфамид и эритромицин. Ученые надеются, что этот метод ускорит тестирование лекарств на кардиотоксичность в России и за рубежом.