Российские нейросети ускорят тестирование лекарств на кардиотоксичность

Опубликовано 19 сентября 2024, 16:041 мин.
Российские нейросети ускорят тестирование лекарств на кардиотоксичностьЧто позволит выявить опасные для сердца препараты до испытаний
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что ученые вуза разработали новый метод, использующий стволовые клетки и нейросети для оценки кардиотоксичности лекарств. Это позволит выявлять опасные для сердца вещества еще до начала клинических испытаний.
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По словам младшего научного сотрудника МФТИ Сандаары Коваленко, новый подход проходит в четыре этапа: стволовые клетки из крови превращаются в кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы, затем в их культуру добавляется тестируемое вещество. После этого с помощью электрических импульсов ученые наблюдают за изменениями в работе клеток, используя технологию оптического картирования.
Нейросетевые алгоритмы анализируют данные и определяют, насколько лекарство вызывает гибель клеток или провоцирует аритмии. Уже проверены такие препараты, как циклофосфамид и эритромицин. Ученые надеются, что этот метод ускорит тестирование лекарств на кардиотоксичность в России и за рубежом.