Российские ноутбуки обогнали американские бренды по продажам

С января по середину октября 2024 года в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей. Это на 12% больше в деньгах и на 6% в штуках по сравнению с прошлым годом. Российские бренды, такие как Fplus, Digma и Kraftway, стали заметными игроками на рынке, хотя основная доля по-прежнему принадлежит зарубежным производителям.

Кирилл Исаев из «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что российские ноутбуки пользуются спросом благодаря хорошему сервису и доступности запчастей. За девять месяцев 2024 года компания продала 290 тысяч отечественных устройств на 12,9 миллиарда рублей, что значительно превышает показатели прошлого года.

Основными каналами продаж остаются маркетплейсы и федеральные сети. Однако Ольга Доровская из OCS предупреждает, что доверие потребителей к отечественным брендам требует времени и активной маркетинговой поддержки для успешного закрепления на рынке.