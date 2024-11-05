В России
Опубликовано 05 ноября 2024, 20:35
1 мин.

Российские ноутбуки обогнали американские бренды по продажам

За девять месяцев 2024 года
Продажи российских ноутбуков за девять месяцев 2024 года впервые обогнали американские бренды, составив 11,6% рынка против 10% у таких гигантов, как Dell, HP и Apple. Это произошло из-за ухода конкурентов из США и увеличению рекламной активности отечественных производителей. Однако основную долю на рынке по-прежнему занимают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus и Lenovo, которые контролируют более 70% продаж.
Российские ноутбуки обогнали американские бренды по продажам

© Ferra.ru

С января по середину октября 2024 года в России было продано 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей. Это на 12% больше в деньгах и на 6% в штуках по сравнению с прошлым годом. Российские бренды, такие как Fplus, Digma и Kraftway, стали заметными игроками на рынке, хотя основная доля по-прежнему принадлежит зарубежным производителям.

Кирилл Исаев из «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что российские ноутбуки пользуются спросом благодаря хорошему сервису и доступности запчастей. За девять месяцев 2024 года компания продала 290 тысяч отечественных устройств на 12,9 миллиарда рублей, что значительно превышает показатели прошлого года.

Основными каналами продаж остаются маркетплейсы и федеральные сети. Однако Ольга Доровская из OCS предупреждает, что доверие потребителей к отечественным брендам требует времени и активной маркетинговой поддержки для успешного закрепления на рынке.