Российские онлайн-гонки на грузовиках выйдут в этом году

Опубликовано 20 марта 2026, 23:58
Российские онлайн-гонки на грузовиках выйдут в этом годуИгроков ждут реальные локации от Поволжья до плато Путорана
В России завершают разработку многопользовательской гоночной игры «Командиры бездорожья». Проект посвящен ралли-рейдам на отечественных грузовых автомобилях. заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Андрей Воронков сообщил, что релиз игры запланирован на текущий год.
Игра будет распространяться бесплатно. В ней предусмотрена глубокая модификация автопарка, в который вошли как советские, так и современные модели грузовиков. Соревноваться предстоит на трассах, созданных по реальным локациям России.
Воронков также отметил, что крупные симуляторы футбола или хоккея для персональных компьютеров в стране пока не представлены. Причиной называют высокую технологическую сложность и большие бюджеты, необходимые для таких продуктов. Если подобные проекты появятся на конкурсе с соинвесторами, их обещают рассмотреть.