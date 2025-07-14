Российские операторы бесплатно включат фильтрацию звонков

Проект изменений предполагает внести поправки в закон «О связи». Согласно им, операторы будут обязаны предоставлять каждому абоненту без дополнительной оплаты услугу автоматического распознавания и блокировки мошеннических вызовов и сообщений. Контроль и установление технических требований к таким сервисам планируется возложить на Роскомнадзор.

По словам Миронова, число телефонного мошенничества продолжает расти. Но для многих людей самостоятельно установить приложения для фильтрации звонков сложно. Поэтому логично, что операторы связи должны автоматически активировать фильтры, чтобы защитить пользователей без их вмешательства.

Лантратова подчеркнула, что новые меры помогут повысить уровень защиты граждан по всей стране, снизить количество успешных мошеннических атак и разгрузить правоохранительные органы. Также это улучшит осведомленность населения о способах обмана и укрепит доверие к цифровым сервисам.