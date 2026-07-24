Российские предприятия внедрили технологию многоосевой 3D/5D-печати

По словам директора по развитию компании Stereotech Анатолия Тулаева, с помощью аддитивных технологий заводы могут создавать детали сложной геометрии и получать аналоги комплектующих за несколько дней вместо месяцев ожидания поставок. На одном металлургическом предприятии один принтер позволил снизить расходы примерно на 6 млн рублей в год, а внедрение аддитивной лаборатории в машиностроении сократило затраты на ремонт и обслуживание на 67 млн рублей.

Среди пользователей технологии указаны проекты с участием «Северстали», «Северсталь канаты», GRASS и «Изопан Рус». В компании ожидают дальнейшего расширения применения 3D/5D-печати в промышленности.