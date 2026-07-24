Российские предприятия внедрили технологию многоосевой 3D/5D-печати

Опубликовано 24 июля 2026, 20:391 мин.
Российские предприятия внедрили технологию многоосевой 3D/5D-печатиПечать деталей помогает сократить сроки производства
В пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщили, что технология многоосевой 3D/5D-печати компании Stereotech уже используется на российских предприятиях в нефтегазовой, машиностроительной, энергетической, металлургической и химической отраслях. Разработка была представлена на форуме «Сильные идеи для нового времени».
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По словам директора по развитию компании Stereotech Анатолия Тулаева, с помощью аддитивных технологий заводы могут создавать детали сложной геометрии и получать аналоги комплектующих за несколько дней вместо месяцев ожидания поставок. На одном металлургическом предприятии один принтер позволил снизить расходы примерно на 6 млн рублей в год, а внедрение аддитивной лаборатории в машиностроении сократило затраты на ремонт и обслуживание на 67 млн рублей.
Среди пользователей технологии указаны проекты с участием «Северстали», «Северсталь канаты», GRASS и «Изопан Рус». В компании ожидают дальнейшего расширения применения 3D/5D-печати в промышленности.