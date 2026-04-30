Российские прибор «Солнце-Терагерц» подготовили к установке на МКС

Прибор массой 47 кг состоит из восьми детекторов. Каждый настроен на свой частотный интервал. Общий диапазон регистрируемого излучения — от 0,4 до 12 терагерц. Уникальное оборудование поможет следить за Солнцем и изучать его терагерцовые излучения. Это позволит понять природу солнечных вспышек и научиться прогнозировать их появление.

Перед монтажом космонавты протестировали аппаратуру внутри станции. Для этого использовалось программное обеспечение, разработанное учеными Физического института имени Лебедева РАН. Затем проложили кабели, соединяющие бортовой компьютер с двухосной платформой наведения. Она обеспечит непрерывное наведение прибора на Солнце на дневных участках орбиты. Эксперимент поможет раскрыть причины возникновения вспышек.