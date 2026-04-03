Российские приборы для «Спектр-М» заглянут внутрь кротовых нор

«Спектр-М» — проект, продолжающий легендарный «Радиоастрон» («Спектр-Р»). Новый аппарат будет работать в миллиметровом диапазоне, который гораздо информативнее. Сейчас изготовлен макет системы главного зеркала — «сердца» обсерватории, а также ведётся разработка бортовой системы охлаждения, которая сделает «Спектр-М» самой «холодной» обсерваторией в истории астрономии.

Именно сверхнизкие температуры и рекордная чувствительность позволят разглядеть чрезвычайно слабые и далёкие объекты, недоступные другим телескопам. По словам специалистов НПО Лавочкина, сочетание высокого разрешения и чувствительности даст возможность получить качественно новые данные об эволюции Вселенной и, например, «заглянуть» в самую середину кротовой норы — гипотетического туннеля в пространстве-времени.

