Российские программисты создали «Автоматического режиссера»

Софт состоит из двух частей: цифрового оператора и режиссера. Цифровой оператор с помощью ИИ фокусируется на нужном человеке в кадре, соблюдая корректную композицию и динамику движения. В случае «потери» человека камера возвращается в «безопасную» позицию, а при появлении нового участника процесса ИИ начинает следить за ним.

Управлять «Автоматическим режиссером» можно с помощью голосовых команд, например, переключать камеры или приближать человека в кадре. Для работы ПО необходимо подключить ПК к аппаратуре через интернет по специальной сети

ИИ освобождает людей от рутинной работы по настройке камер и добавлению динамики в съемку. Снимать с помощью «Автоматического режиссера» можно удаленно, не находясь на месте проведения мероприятия.