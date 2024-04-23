Российские разработчики озвучили робота для фильма с помощью ИИ

Для создания уникального звучания робота Вертера актер Федор Бондарчук сотрудничал с компаниями Flysound и ЦРТ. Используя нейросетевой синтез речи, голос был персонализирован и приобрел специфические эффекты, от изменения скорости до добавления звуковых эффектов. Продюсеры фильма отметили, что создание голоса робота было нетривиальной задачей, требующей уникального подхода и передовых технологий.

Новый фильм, основанный на повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед», стал совместным проектом нескольких крупных компаний и телеканала «Россия». Режиссером и автором сценария выступил Александр Андрющенко, а в числе продюсеров — Фёдор Бондарчук. Создатели фильма надеются, что использование передовых технологий позволит привлечь внимание как молодого, так и взрослого зрителя к произведениям отечественной литературы.