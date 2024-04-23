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В России
Опубликовано 23 апреля 2024, 19:56
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Российские разработчики озвучили робота для фильма с помощью ИИ

Для привлечение внимание как молодого, так и взрослого зрителя
Российская группа компаний ЦРТ использовала передовые разработки в области нейросетей и искусственного интеллекта для создания голоса робота Вертера в фильме «Сто лет тому вперед». Режиссер и автор сценария Александр Андрющенко подчеркнул, что желал познакомить новое поколение с героями произведений Кира Булычёва, используя при этом современные технологии.
Российские разработчики озвучили робота для фильма с помощью ИИ

© Ferra.ru

Для создания уникального звучания робота Вертера актер Федор Бондарчук сотрудничал с компаниями Flysound и ЦРТ. Используя нейросетевой синтез речи, голос был персонализирован и приобрел специфические эффекты, от изменения скорости до добавления звуковых эффектов. Продюсеры фильма отметили, что создание голоса робота было нетривиальной задачей, требующей уникального подхода и передовых технологий.

Новый фильм, основанный на повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед», стал совместным проектом нескольких крупных компаний и телеканала «Россия». Режиссером и автором сценария выступил Александр Андрющенко, а в числе продюсеров — Фёдор Бондарчук. Создатели фильма надеются, что использование передовых технологий позволит привлечь внимание как молодого, так и взрослого зрителя к произведениям отечественной литературы.