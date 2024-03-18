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В России
Опубликовано 18 марта 2024, 21:05
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Российские разработчики представят на рынке робопаука-ремонтника для кабелей

В мае 2024
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что в мае 2024 года на рынок выйдет инновационная роботизированная платформа, созданная российскими специалистами на базе беспилотного аппарата «Паук». Эта система призвана обслуживать линии электропередачи, включая ремонт поврежденных проводов для предотвращения коротких замыканий.

Разработанная компанией «Лаборатория будущего» из Екатеринбурга, платформа успешно прошла испытания. Она способна обрезать поврежденные провода и заплетать выпавшие жилы тросов, что помогает предотвратить неполадки вызванные ударами молний или коррозией.

Робот-паук оснащен различными инструментами, включая грузоподъемностью до 20 кг, индикаторы короткого замыкания и ремонтные зажимы. Благодаря этой технологии ремонтные работы на ЛЭП могут проводиться без отключения электроснабжения, что экономит время и средства электросетевых компаний.

По мнению коммерческого директора компании Павла Камнева, новый робот значительно повысит надежность электроснабжения, сократит время на ремонтные работы и избавит от необходимости отключать ЛЭП для проведения работ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#пауки
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#робот
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#Россия
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#разработка