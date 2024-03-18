Российские разработчики представят на рынке робопаука-ремонтника для кабелей

Разработанная компанией «Лаборатория будущего» из Екатеринбурга, платформа успешно прошла испытания. Она способна обрезать поврежденные провода и заплетать выпавшие жилы тросов, что помогает предотвратить неполадки вызванные ударами молний или коррозией.

Робот-паук оснащен различными инструментами, включая грузоподъемностью до 20 кг, индикаторы короткого замыкания и ремонтные зажимы. Благодаря этой технологии ремонтные работы на ЛЭП могут проводиться без отключения электроснабжения, что экономит время и средства электросетевых компаний.

По мнению коммерческого директора компании Павла Камнева, новый робот значительно повысит надежность электроснабжения, сократит время на ремонтные работы и избавит от необходимости отключать ЛЭП для проведения работ.