Российские разработчики снизили энергопотребление ИИ для работы с текстом

Разработчики отмечают, что новая версия системы под названием GreenOCR 2.0 не только снизила энергозатраты, но и сократила количество ошибок при работе в десять раз по сравнению с предыдущими версиями. Модель способна функционировать на устройствах без графических процессоров, что расширяет возможности ее применения.

Нейросети обучены распознавать символы, знаки препинания, а также работать как с печатным, так и с рукописным текстом. Технология поддерживает 103 языка. Одним из ключевых преимуществ стала локальная работа системы, которая не требует использования дата-центров и значительных энергоресурсов.

Модель уже интегрирована в решения Smart Engines, применяемые для проверки подлинности документов, считывания банковских карт, QR-кодов и телефонных номеров. Также она используется при обработке бухгалтерских бумаг и анкет. Программное обеспечение компании включено в Единый реестр российского ПО Минцифры.