Российские разработчики создали антивирус без интернета на основе ИИ

Новый антивирус использует два типа анализа: нейросетевой и нейросигнатурный. Первый основан на машинном обучении, а второй — на традиционных методах определения вредоносного ПО с добавлением ИИ. Разработчики уверены, что их решение обеспечит надежную защиту от вирусов, троянов и руткитов.

Планируется, что антивирус будет доступен как для физических лиц, так и для компаний.

Эксперты в сфере IT-безопасности положительно оценивают перспективы использования машинного обучения в антивирусах, но отмечают, что такая технология не должна полностью заменять традиционные методы защиты.

Они также подчеркивают, что для работы антивируса без интернета могут потребоваться значительные вычислительные мощности, которые не всегда доступны на обычных компьютерах.