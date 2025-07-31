Российские разработчики создали «универсальные» духи с помощью ИИ

Разработчики утверждают, что их система научилась генерировать ароматы, которые нравятся большинству людей. Первый результат — SD-1 (Synthetic Dream) — уже выпущен в виде спрея для помещений. Сейчас команда работает над сертификацией туалетной воды.

В создании духов участвовал профессиональный парфюмер, который адаптировал цифровые разработки в готовый продукт. По словам экспертов, нейросеть не просто комбинировала запахи, а выявляла закономерности между ароматами и эмоциональными реакциями людей.

Пока SD-1 позиционируется как универсальный аромат, но в будущем разработчики планируют создавать индивидуальные парфюмы под запросы брендов или конкретных пользователей.