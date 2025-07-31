Российские разработчики создали «универсальные» духи с помощью ИИ

Опубликовано 31 июля 2025, 19:021 мин.
Российские разработчики создали «универсальные» духи с помощью ИИСтуденческий проект представил парфюм SD-1
Студенты Университета Иннополис разработали духи с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Их проект AI Spirit представил аромат SD-1, созданный нейросетью после анализа 40 000 комбинаций популярных парфюмов и оценок потребителей.
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Разработчики утверждают, что их система научилась генерировать ароматы, которые нравятся большинству людей. Первый результат — SD-1 (Synthetic Dream) — уже выпущен в виде спрея для помещений. Сейчас команда работает над сертификацией туалетной воды.
В создании духов участвовал профессиональный парфюмер, который адаптировал цифровые разработки в готовый продукт. По словам экспертов, нейросеть не просто комбинировала запахи, а выявляла закономерности между ароматами и эмоциональными реакциями людей.
Пока SD-1 позиционируется как универсальный аромат, но в будущем разработчики планируют создавать индивидуальные парфюмы под запросы брендов или конкретных пользователей.