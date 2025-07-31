В России
Опубликовано 31 июля 2025, 19:02
1 мин.

Российские разработчики создали «универсальные» духи с помощью ИИ

Студенческий проект представил парфюм SD-1
Студенты Университета Иннополис разработали духи с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Их проект AI Spirit представил аромат SD-1, созданный нейросетью после анализа 40 000 комбинаций популярных парфюмов и оценок потребителей.
Российские разработчики создали «универсальные» духи с помощью ИИ

© Ferra.ru

Разработчики утверждают, что их система научилась генерировать ароматы, которые нравятся большинству людей. Первый результат — SD-1 (Synthetic Dream) — уже выпущен в виде спрея для помещений. Сейчас команда работает над сертификацией туалетной воды.

В создании духов участвовал профессиональный парфюмер, который адаптировал цифровые разработки в готовый продукт. По словам экспертов, нейросеть не просто комбинировала запахи, а выявляла закономерности между ароматами и эмоциональными реакциями людей.

Пока SD-1 позиционируется как универсальный аромат, но в будущем разработчики планируют создавать индивидуальные парфюмы под запросы брендов или конкретных пользователей.

Источник:AI Spirit
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии