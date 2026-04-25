Российские самолеты должны выйти на мировой рынок, заявили в Минтрансе

Опубликовано 25 апреля 2026, 15:331 мин.
Российские самолеты должны выйти на мировой рынок, заявили в МинтрансеТам призвали ориентироваться не только на внутренний рынок
Российские самолеты должны быть конкурентоспособны на мировом рынке и идти на экспорт. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума «Инновации. Технологии. Производство». По его словам, первые изделия могут стоить дороже аналогов и иметь отдельные допущения. Однако важно понимать путь к созданию действительно конкурентных машин и двигателей, пишет ТАСС.
Для этого нужна унификация платформ, внедрение новых технологий и повышение энергоэффективности. Никитин подчеркнул, что производство должно быть интересно не только России, но и другим странам. Если возрождается авиастроение, союзники и партнеры должны покупать эти самолеты.
Министр напомнил, что советские лайнеры широко использовались в мире, и сейчас нужно ставить такую же амбициозную задачу.