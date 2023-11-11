Российские школьники разработали ИИ для распознавания леопардов по пятнам

Экологи и специалисты из "Сбера" поставили перед школьниками задачу обучить нейросеть распознавать переднеазиатских леопардов, обитающих на юге России.

Для обучения нейросети школьники использовали фотографии с фотоловушек и из открытых источников. Они разрабатывают сайт или мобильное приложение, на которые можно будет загружать фотографии леопардов. Алгоритмы машинного обучения анализируют изображения, идентифицируя каждого леопарда по уникальным рисункам пятен, как отпечатки пальцев у человека.

Этот проект позволит ученым более эффективно отслеживать и изучать популяцию леопардов, а также обеспечит контроль за ее стабильностью. Школьники разработали инновационный подход, который может привести к созданию удобного инструмента для защиты и изучения дикой природы.