Российские школьники разработают VR-тренажер для промышленности

Опубликовано 16 июля 2025, 13:531 мин.
Российские школьники разработают VR-тренажер для промышленностиПроект создадут на смене в «Сириусе» под руководством УрФУ
В образовательном центре «Сириус» стартовала десятая научно-технологическая программа «Большие вызовы», в рамках которой школьники под руководством специалистов Уральского федерального университета (УрФУ) займутся разработкой инновационных проектов. Среди них — VR-тренажер по промышленной безопасности, системы видеонаблюдения с элементами машинного зрения и другие технические решения.
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Участникам смены предстоит работать над восемью проектами, отобранными из 18 заявок. Помимо VR-тренажера, школьники создадут умный биореактор, лифт повышенной безопасности и технологии для «зеленой» промышленности. Задания для проектов предоставили индустриальные партнеры, заинтересованные в практическом внедрении этих разработок, отметили в в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ.
Как отметила Надежда Терлыга, руководитель Инновационной инфраструктуры УрФУ, уровень задач и креативность участников позволяют ожидать интересных решений. УрФУ уже четвертый год курирует направление «Передовые производственные технологии» в рамках программы. В этом году к сотрудничеству привлекли восемь компаний.