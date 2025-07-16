Российские школьники разработают VR-тренажер для промышленности

Участникам смены предстоит работать над восемью проектами, отобранными из 18 заявок. Помимо VR-тренажера, школьники создадут умный биореактор, лифт повышенной безопасности и технологии для «зеленой» промышленности. Задания для проектов предоставили индустриальные партнеры, заинтересованные в практическом внедрении этих разработок, отметили в в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ.

Как отметила Надежда Терлыга, руководитель Инновационной инфраструктуры УрФУ, уровень задач и креативность участников позволяют ожидать интересных решений. УрФУ уже четвертый год курирует направление «Передовые производственные технологии» в рамках программы. В этом году к сотрудничеству привлекли восемь компаний.