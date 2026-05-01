Российские школьники создали дрон для клининга труднодоступных мест

Опубликовано 01 мая 2026, 20:59
Российские школьники создали дрон для клининга труднодоступных местПрототип на базе «Геоскан Пионер» победил на конкурсе
Команда школьников из Челябинской области под руководством наставников компании «Геоскан» разработала прототип беспилотника для клининговых работ. Устройство предназначено для мест, где человеку работать сложно или опасно. Речь идет об очистке фасадов, окон, заводских труб и оборудования на высоте.
Прототип собрали на базе квадрокоптера «Геоскан Пионер». К нему добавили систему подачи жидкости. На испытаниях дрон распылил водный раствор в полете. Участники также подготовили программу автономного полета по точкам, отметили в пресс-службе компании.
В будущем конструкцию можно дополнить сменными модулями: щетками, распылителями для дезинфекции и другими насадками. Также планируется доработка распознавания загрязнений и автоматического построения маршрута.
Разработка заняла первое место в номинации «Конструкторский проект» всероссийского конкурса «Hello, Pioneer!». Соревнование входит в перечень олимпиад Минпросвещения России на 2025−2026 учебный год. В финале сезона участвовали 20 человек из 10 регионов с 12 проектами.