Российские школьники создали дрон для клининга труднодоступных мест

Прототип собрали на базе квадрокоптера «Геоскан Пионер». К нему добавили систему подачи жидкости. На испытаниях дрон распылил водный раствор в полете. Участники также подготовили программу автономного полета по точкам, отметили в пресс-службе компании.

В будущем конструкцию можно дополнить сменными модулями: щетками, распылителями для дезинфекции и другими насадками. Также планируется доработка распознавания загрязнений и автоматического построения маршрута.

Разработка заняла первое место в номинации «Конструкторский проект» всероссийского конкурса «Hello, Pioneer!». Соревнование входит в перечень олимпиад Минпросвещения России на 2025−2026 учебный год. В финале сезона участвовали 20 человек из 10 регионов с 12 проектами.