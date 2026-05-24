Российские школьники взяли 8 медалей на олимпиаде по физике в Пусане

Опубликовано 24 мая 2026, 17:121 мин.
Российские школьники взяли 8 медалей на олимпиаде по физике в ПусанеКоманда вошла в топ-5
Сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике в Пусане. В общем зачете команда вошла в пятерку лучших. Участие приняли более 200 школьников из 27 стран, включая Австралию, Китай, Индонезию и Вьетнам.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил ребят и отметил, что эти победы станут отправной точкой для будущих научных открытий. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что успех сборной говорит о высоком уровне развития физики и естественных наук в России. Он выразил уверенность, что школьники смогут развивать отечественные технологии в востребованных направлениях.
Олимпиада включала теоретический и практический туры, где участники показали знания и навыки по физике.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
