Российские школы и поликлиники оснастят отечественными планшетами

По словам Шадаева, запуск национальной программы предполагает оснащение учителей и врачей планшетами как в школах, так и в медицинских учреждениях. Этот шаг также позволит России установить собственное производство, что сейчас затруднено из-за нехватки крупных заказов.

Планшеты будут использоваться учителями для обучения в классах и подготовки к занятиям. Шадаев отметил, что в 2024 году планируется пилотный проект для определения наиболее удобных вариантов планшетов, не исключая возможность использования ноутбуков. Однако, по его мнению, планшеты более удобны для этой цели.