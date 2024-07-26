Российские школы получат отечественные дроны, совместимые с Lego

Планируется, что дроны будут использоваться в учебном процессе для развития у школьников таких навыков, как создание моделей по схемам, развитие конструктивного воображения, ориентирование в пространстве и мелкая моторика. Они будут применяться в проектной деятельности для учеников 2−4 классов, которые смогут программировать полеты и формировать рой дронов, отметили в пресс-службе.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков отметил, что обучение основам беспилотных систем уже активно идет на Сахалине и в других регионах страны.