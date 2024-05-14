Российские специалисты разработают психологический словарь совместно с ОАЭ

Опубликовано 14 мая 2024, 22:00
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Российские специалисты разработают психологический словарь совместно с ОАЭВ конце 2024 года
Психологи из Уральского федерального университета (УрФУ} и Высшей организации шейха Зайеда для людей с решительностью (ОАЭ) приступают к созданию первого психологического словаря на русском и арабском языках. Это сотрудничество, озвученное после визита делегации фонда в вуз, направлено на популяризацию психологии и будет полезно для образовательных и научных целей.
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Согласно заявлению директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвиры Сыманюк, словарь, охватывающий около 4,5 тысяч терминов, выйдет к концу 2024 года. Этот проект станет синтезом усилий психологов, филологов и лингвистов, способствуя взаимопониманию в научных и практических сферах.
Словарь планируется использовать студентам, преподавателям и исследователям для расширения знаний и развития отношений между странами. Подписание соглашения между УрФУ и ОАЭ является важным шагом в углублении сотрудничества и обмене опытом в области психологии.