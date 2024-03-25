Российские специалисты создадут систему управления роботами

Проект включает в себя использование промышленных роботов, стереокамеры, программное обеспечение на основе нейронных сетей и другое современное оборудование.

Представители университета отметили, что разработка такой системы требует значительных временных и финансовых затрат, но ее внедрение позволит повысить эффективность производства и сделать процесс сборки мебели более точным и быстрым. Это также способствует развитию робототехнической отрасли в стране и повышению уровня конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке.