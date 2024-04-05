Российские специалисты создали ИИ для оптимизации движения поездов

Новая система под названием «Прогноз» способна предсказывать развитие ситуации на магистрали на сутки вперед, что особенно важно при возникновении временных сбоев. Она также помогает инженерам в составлении нормативных графиков движения поездов, учитывая более 50 параметров и ограничений, отметили в пресс-службе.

Пока искусственный интеллект не может полностью заменить диспетчера, так как требуется учет различных факторов, включая обстановку на магистрали. Однако его использование значительно улучшает процесс принятия решений и помогает сократить время на составление графиков движения поездов.

В ближайшем будущем ученые из МФТИ совместно с с группой компаний «1520» планируют расширить использование интеллектуальной системы на других участках железных дорог Казахстана. Это позволит оптимизировать движение составов на более длинных участках и повысить эффективность транспортной системы страны.