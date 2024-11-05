Российские спутники «Ионосфера-М» вывели на орбиту

Старт состоялся в 02:18 по московскому времени с площадки 1С. На борту ракеты находились два основных спутника и 53 попутных аппарата. Все они были успешно размещены на своих орбитах. Спутники «Ионосфера-М» являются частью космического комплекса «Ионозонд», который предназначен для мониторинга гелиогеофизической обстановки, или так называемой космической погоды.

Аппараты будут исследовать ионосферу и Солнце, а также отслеживать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку. Работа этих спутников позволит ученым более точно прогнозировать изменения в космической среде и их влияние на Землю.