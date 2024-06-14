Российские спутники получат новые ретрансляционные комплексы

Комплекс, состоящий из унифицированных сверхвысокочастотных приборов, является ключевой частью бортового радиотехнического оборудования на космических аппаратах различного назначения. Он уже успешно прошел испытания и используется на системе «Арктика-М» и спутниках серии «Электро-Л», отметили в пресс-службе.

По словам Александра Кондрашова, заместителя генерального конструктора РКС, компания является единственным российским производителем высокотехнологичных ретрансляционных комплексов на основе собственных разработок. РКС готова удовлетворить растущие потребности отрасли и обеспечить аппаратурой все перспективные космические проекты.