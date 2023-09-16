Российские стартапы из «Сколково» начнут работать в Индии и Китае

Российские стартапы из «Сколково» начнут работать в Индии и КитаеИнновационный центр активно развивает сотрудничество со странами Азии
Во время Восточного Экономического Форума 2023 вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Сапрыкин в беседе с DEITA рассказал о том, что российские стартапы Инновационного центра начнут работать в Индии и Китае.
Во время Восточного Экономического Форума 2023 вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Сапрыкин в беседе с DEITA рассказал о том, что российские стартапы Инновационного центра начнут работать в Индии и Китае.
Мы видим всплеск интереса к странам этого региона. Так, резиденты “Сколково” принимают активное участие в различных конкурсах, например, в рамках Альянса цифровых инноваций G20. В августе из шести российских участников конкурса в Бангалоре пять были нашими резидентами (“Винвестор”, “Моторика”, “Т8 Сенсор”, “VR Concept”, “Агроинтеллект”), а “Моторика” заняла второе место среди участников от всех стран.
Также директор Фонда добавил, что китайский офис Фонда уже в активном поиске комплектующих для исследований, до конца 2023 года планируется шесть бизнес-миссий в Китай, в них будут участвовать резиденты и партнеры «Сколково».
Что касается Индии, то, по прогнозам, к 2025 году стартап экосистема Индии займет второе место после США, мы видим здесь перспективные ниши для наращивания объемов технологического экспорта по всем направлениям работы кластеров Фонда. Речь идет о перспективных разработках в таких областях, как переработка и утилизация отходов, развитие электротранспорта, индустриальные цифровые решения с использованием ИИ, платформы электронной коммерции, интернет вещей, экология, информационная безопасность и ряде других. В ближайшие недели состоится очередная бизнес-миссия в Индию с девятью сколковскими компаниями.