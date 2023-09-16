Российские стартапы из «Сколково» начнут работать в Индии и Китае

Что касается Индии, то, по прогнозам, к 2025 году стартап экосистема Индии займет второе место после США, мы видим здесь перспективные ниши для наращивания объемов технологического экспорта по всем направлениям работы кластеров Фонда. Речь идет о перспективных разработках в таких областях, как переработка и утилизация отходов, развитие электротранспорта, индустриальные цифровые решения с использованием ИИ, платформы электронной коммерции, интернет вещей, экология, информационная безопасность и ряде других. В ближайшие недели состоится очередная бизнес-миссия в Индию с девятью сколковскими компаниями.