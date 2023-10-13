Российские стартапы назвали приоритетные для себя рынки развития

89% стартапов назвали Россию ключевым рынком для развития своих проектов. Это связано с высоким уровнем развития IT-индустрии в стране и перспективами национального рынка, освобожденного после отъезда зарубежных компаний. Кроме того, 44% стартапов оценивают страны Азии как целевые рынки, 40% видят потенциал на рынке Европейского союза, и 33% считают Латинскую Америку так же привлекательной, как и США.

Значительная часть стартапов (65%) разрабатывает аналоги зарубежных решений, причем около 80% из них фокусируются на образовании и медицине.

Почти 75% проектов включают в свою деятельность технологии искусственного интеллекта. Нейронные сети, интернет вещей, машинное обучение и обработка текстов на естественном языке - это основные средства, которыми они пользуются.

Эти данные получены в рамках опроса среди стартапов, подавших заявки на участие в Всероссийском фестивале университетских технологических проектов HSE FEST. Стартапы работают в сферах AgroTech, BioTech, EduTech, GreenTech, RetailTech, MedTech и многие другие.